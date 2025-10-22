След двата случая на агресия между тийнейджъри през последните дни - единият от които завърши със смъртта на 15-годишно момче в столичен мол, образователното министерство предприема мерки за сигурността в учебните заведения. Въпреки непосредствената близост между двата инцидента, и от просветното министерство, и учителите са категорични, че не става въпрос за ръст на агресията между деца.



Към момента изглежда, че металдетектор ще бъде поставен в столичното 94-о средно училище, където вчера сутрин дете посегна с нож на друго, вероятно „на игра”. Министърът на образованието днес беше категоричен, че мярката няма да бъде приложена за всички училища, а там, където намерят за нужно. На фокус той постави засилването на възпитателната функция, като бяха изтъкнати и задаващите се промени при санкциите и наказанията в Закона за училищното и предучилищното образование. От своя страна - директори заявиха готовност за подсилване на охраната и видеонаблюдението с цел превенция на инциденти.

Красимир Вълчев: Няма да слагаме металдетектори във всички училища

Александър Манов преподава в 75-о училище, където се обучават деца от ромски произход. С тях ежедневно работят медиатори, при нужда и психолог. Ключът за справяне с агресията според учителя не може да бъде универсален.

„Държа да отбележа, че нашето училище не е с високо ниво на агресия. Отделни единици са учениците, които проявяват минимално агресивно поведение, но ги стопираме моментално. Следим ги от сутрин до вечер. Ако всеки учител има такъв обхват, има наблюдение и извънкласни дейности, следи се поведението след училище - би могло да се хванат наченки на агресивно поведение”, заяви Александър Манов учител по ФВС в 75 ОУ „Тодор Каблешков”.

По-голямата отговорност обаче остава на семейната среда.

„Самото дете щом си е позволило да извади нож и да намушка друго – някъде и в родителите има проблем. И в социалните медии - гледат агресия след агресия”, поясни Манов.

Една от първите предприети стъпки за справяне с агресията ще бъде поставянето на металдетектори в някои училища.

„Няма да слагаме във всички училища металдетектори. Това, което разбрах от двата случая – в столичния мол и в училището – не малък процент от учениците от тези общности, ходят с ножове и учителите редовно ги изземат. Явно е въпрос на култура”, твърди образователният министър Красимир Вълчев.

Педагозите също са на мнение, че масово поставяне на подобни съоръжения не би довело до желания ефект.

„Няма как във входа на училище, където за 10 минути трябва да влязат 800 ученици, да има подобно съоръжение”, смята Диян Стаматов директор на 119 СУ "Акад. Михаил Арнаудов".

От Синдикат „Образование” са на мнение, че „българското училище не се нуждае от повече камери и металдетектори, а от уважение дисциплина и отговорност”. Затова и призовават въвеждането на санкции към родители, чиито деца проявяват агресия системно.



