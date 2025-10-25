Най-чаканият ден от годината в село Брежани, община Симитли, е Празникът на кестена, който се отбелязва на 25 октомври. 14 години вече това събитие привлича стотици гости.

Да го популяризират се захващат много млади жители на селото. Един от тях е Марчело Канестрели - българско момче с италиански корени. От Ботуша е неговия баща, а майка му е българка. Марчело обаче губи и двамата си родители преди години. Днес той живее в село Брежани, където открива голямата си страст – кестените.

„Баща ми беше голям ентусиаст на празника и всъщност участва още от първия. А аз покрай него – помагах му да пече кестени, подарявахме ги. Той, за съжаление, почина, но аз реших така да продължа семейната традиция”, разказва Марчело.

Като дете той е част от делегация от село Брежани, която присъства на фестивал в италианския град Торино. Там Марчело е в ролята на преводач, а целта е и на Апенините да разберат какво чудо е българския кестен.



„Интересуват се много, заинтригувани са, тъй като при тях не се използват често в кухнята. Като чуят нещо от сорта на сладко от кестени или баница с кестени и веднага им святкат очите”, казва Марчело.

На всеки такъв фестивал в чужбина Брежани впечатлява с местните традиционни рецепти с кестени. „Аз съм представял сладко и мед от кестени, баници с кестени, всякакви ястия с кестени”, разказва Марчело.

Той живее с баба си Румяна, която е една от тези, създали празника. „Мислила съм си много и не мога да измисля друг плод като кестена, който да е толкова универсален и толкова приложим в кухнята. Десертите с кестени са уникални, невъобразима фантазия”, казва Румяна Панова.

Марчело и неговата баба са убедени, че ще дойде момент, в който Брежани и брежанския кестен ще намерят заслуженото си място в световната кулинарна традиция. Дотогава всеки ще върви пътя си.



„Като цяло в момента съм студент, уча компютърни науки, мисля да се занимавам и с математика, но ще видим”, разказва Марчело Канестрели. „Кестенът е една природна аптека, която лекува, която подхранва организма зимата, невероятна храна е, когато човек се задълбае и прочете, вижда, че природата е велико нещо”, казва Марчело.