Все повече хора по света се лишават от обедната си почивка, защото храненето извън дома става прекалено скъпо. Проучвания показват, че гладният служител не само е по-раздразнителен, но и по-малко продуктивен – неслучайно поговорката гласи: „Гладна мечка хоро не играе.“

В България стандартната обедна почивка е между 30 минути и час, като обикновено не е включена в работното време. Подобна е практиката и отвъд океана – в Чикаго например законът също гарантира поне 30 минути почивка при осемчасов работен ден.

Един от най-популярните американски изрази, „няма безплатен обяд“, възниква още в края на XIX век, когато заведенията предлагали храна „без пари“, стига клиентът да си купи питие. Днес обаче цената на този „безплатен“ обяд е по-висока от всякога – и в Америка, и у нас.

В столичен квартал обикновен обяд – три кюфтета, с две гарнитури пържени картофки и едно шкембе – струва точно 15,20 лв. В по-достъпни заведения или магазини цената може да падне до 12 лева, но това все пак е по-високо от миналогодишните стойности.

„Определено има разлика в цената – преди година плащахме по 10-12 лева, сега е с поне 20-30% повече“, споделят софиянци. Други признават, че за да спестят, все по-често се хранят набързо – със сандвич или домашно приготвена храна, донесена от вкъщи.

Според статистиката американците харчат средно по 108 долара седмично за обяди през работните дни – с около 20 долара повече спрямо миналата година. В България разходът е средно около 50 лева седмично.

Независимо дали човек яде суши в Чикаго или шкембе в София, изводът е един – обедната почивка все по-често се превръща в лукс, който не всеки може да си позволи.

Кореспондент: Галина Петрова

