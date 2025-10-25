Тази нощ ще спим с един час повече. В 4 часа сутринта в неделя връщаме стрелките с 60 минути назад към астрономическото часово време.

В зависимост от настройките, електронните часовници и смартфоните правят това автоматично.

Астрономическата есен настъпи, кога местим стрелките с час назад

За много хора смяната на часовото време остава объркваща. Засега общо решение за нейното прекратяване няма. През 2018 година европейската комисия предложи да се спрем са сменяме времетодва пъти годишно. Въпреки това държавите - членки не успяха да се споразумеят дали да запазят лятното или зимното часово време за постоянно.

Проблемът идва от това, че северните народи предпочитат зимното, а южните - лятното. Всички държави членки на ЕС към момента използват смяна на часовото време. Само няколко държави в Европа са преминали към постоянно време – това са Турция, Русия и Беларус. Днес руснаците живеят целогодишно по зимното часово време, а нашите южни съседи – по лятното.

