Израелският гранд "Апоел" (Тел Авив) се отправя към срещата с "Партизан" с нарастващо самочувствие. Столичният тим, който попадна отборите в Евролигата след спечелването на EuroCup 2025, вече записа няколко значими резултата на старта на сезона.

Като домакин в София те показаха, че могат да използват тази база за „домашни“ мачове, пренасяйки настроението и тактическата си подготовка извън традиционната арена в Израел.

С оглед на представянето им до момента, "Апоел" изглеждат добре подготвени — уверени в нападение и с добра защита — и ще се стремят да надградят формата си срещу "Партизан".

Евролигата се пренесе в София заради „Апоел“ (Тел Авив) - клуб с дух, история и смели мечти

През сезона 2025/26 израелският "Апоел" (Тел Авив) използва "Арена София" за своите домакински мачове от баскетболната Евролига. Решението бе взето заради продължаващата нестабилна обстановка в региона, а българската столица се превърна в своеобразен „втори дом“ за отбора. Първите двубои показаха, че адаптацията им към новата среда протича повече от успешно.

В откриващия си мач в София, на 30 септември 2025 г., "Апоел" направи впечатляващ старт, побеждавайки "Барселона" с убедителното 103:87. Израелският тим демонстрира висок процент на стрелба и контрол в защита, като именно този двубой даде заявка, че преместването в София няма да им попречи на амбициите.

Вторият им мач в зала „Арена София“, на 8 октомври, бе изпълнен с емоции, тъй като срещу тях застана друг израелски гранд — "Макаби" (Тел Авив). Срещата премина при изключителна атмосфера, но този път "Апоел" отстъпи с 90:103, след като не успя да се справи с мощното нападение на своя вечен съперник.

Последното им домакинство до момента се състоя на 23 октомври 2025 г., когато тимът на Дани Франк победи "Монако" с 85:77. Това бе един от най-добрите им мачове в защита за сезона, а феновете в София видяха колко стабилен може да бъде отборът, когато намери баланс между скорост и дисциплина.

След впечатляващия старт на сезона за "Апоел" (Тел Авив), който използва София като своя временна „домашна“ арена, домакинският мач срещу "Партизан" се очертава като важен тест за израелския тим. В София "Апоел" вече записа убедителни победи, като допусна поражение само от вечния си противник – "Макаби". Това дава отправна точка за високи очаквания преди визитата на сърбите.

От своя страна, "Партизан" идва със своя богата традиция и история в европейския баскетбол. Базираният в Белград клуб е основан през 1945 г., носител е на титлата на EuroLeague Final Four 1992, когато побеждава в драматичен финал.

Клубът е спечелил над 50 трофея: включително 22 национални шампионски титли, 16 национални купа-трофея, 8 титли в регионалната „Адриатическа лига“ (ABA) и множество международни отличия. Освен това клубът е трикратен носител на Купа „Радивой Корач“.



Освен това "Партизан" многократно е сред силните отбори в Югоизточна Европа — с множество национални шампионски трофеи и силно присъствие в регионалната ABA лига.

ъсъкът между "Апоел" и "Партизан" обещава не само напрежение поради моментната форма на домакините, но и битка между две клубни култури — един отбор в силен възход и друг, който носи тежестта на славно минало и връщане към върха.

Редактор: Цветина Петкова