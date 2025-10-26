Димитровден е особен празник в народните вярвания, свързани с времето. Назад в годините хората са смятали този ден за преход към студеното време. Ако е слънчево, зимата се очаквало да бъде люта, а ако пък се случело да вали сняг, тогава прогнозата била за меко време.

У нас тази есен идва с облачен и дъждовен Димитровден. В неделя в западната половина на страната валежите ще са между 30 и 50-60 литра на квадратен метър, като в областите София, Перник и Кюстендил вероятно ще паднат най-напоителните дъждове.

Оранжев и жълт код за значителни валежи в неделя

Преовлажняването носи риск от активиране на свлачищни процеси в планинските и предпланинските райони. По речните дерета и долини акумулирането на много вода за сравнително кратко време води до опасност от разливи.

Валежите ще продължат през нощта и в понеделник, като валежната зона постепенно ще се измести на изток и на юг. Под влияние на студен атмосферен фронт ще се усили и северозападният вятър. Ще захладнее осезаемо и в топлите часове в неделя температурите ще са между 14 и 19 градуса, малко по-високи в югоизтока. В понеделник градусите ще паднат с още 1-2 пункта надолу.

В края на октомври и първи 10 дни на ноември валежите ще са оскъдни. Облаците ще са динамични, но с чести слънчеви разкъсвания. Призори в ниската част на страната ще има мъгли.

На 29 октомври в ранните часове са възможни и слани там, където облачността е минимална. Температурите ще са с усещане за “сиромашко лято” - в слънчевите следобеди термометрите ще гонят 20 и малко над 20 градуса.