-
Държавата - с нови мерки срещу браковете и раждането в детска възраст
-
„Преди да си шампион, кой си?“: Спортен психолог за „седемте ментални измерения“
-
Опасна ли е топлата вода в чешмите в София и други големи градове
-
Заради мътна вода: Протестиращи във Великотърновско настояват за компенсации от ВиК
-
„Историите на Мария Йотова“: Kак живеят тийнейджърите в ромска махала
-
Войната в Украйна и руската пропаганда през погледа на две млади бесарабски българки
-
Непокорният отец: Защо забраниха на архимандрит Никанор да проповядва
Подадени са жалби няколко пъти, но все още няма отговор от институциите
Жителите на кв. „Гниляне” и кв. „Изгрев” в Нови Искър се оплакват, че от години живеят сред разбити улици и липса на канализация, докато тежкотоварни камиони минават буквално на метри от домовете им.
Гражданите излизат на протест, блокират главен път в града и настояват за вземане на мерки. Те разказват, че са неспокойни заради тежкия трафик и шума. Оградата на един дом е срутена, а други къщи вее са напукани.
Напрежение в Нови Искър, след като камион прегази и уби жена на пътя
Подадени са жалби няколко пъти, но все още няма отговор от институциите.
Повече гледайте във видеото.
Последвайте ни