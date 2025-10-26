Жителите на кв. „Гниляне” и кв. „Изгрев” в Нови Искър се оплакват, че от години живеят сред разбити улици и липса на канализация, докато тежкотоварни камиони минават буквално на метри от домовете им.

Гражданите излизат на протест, блокират главен път в града и настояват за вземане на мерки. Те разказват, че са неспокойни заради тежкия трафик и шума. Оградата на един дом е срутена, а други къщи вее са напукани.

Напрежение в Нови Искър, след като камион прегази и уби жена на пътя

Подадени са жалби няколко пъти, но все още няма отговор от институциите.

