Пламен Петков заминава за чужбина веднага след завършването на образованието си. Работил е в Германия, където се труди в най-големия завод за преработка на свинско месо. Определя го като доста тежък труд.

С времето започва да изпитва носталгия, липсват му хобитата му в България. И така, един ден си взима билет и се връща в родината. Започва работа в Луковит и, за да осигури качествена храна на семейството си, стартира производство на домашна храна. Едно от любимите му неща е млечен деликатес от есента - крокмач. Решава да си го направи сам, а приятелите му разпространяват заниманието му. И така започва да произвежда крокмач и плесенно сирене по рецепта на баба си.

Повече гледайте във видеото.