Какво предстои в последната седмица на октомври? На първо място е свикано извънредно заседание на парламента във вторник. На него ще бъдат гласувани промени в Закона за лечебните заведения, с който трябва да се уреди въпросът със заплатите на младите лекари. Тази седмица управляващата коалиция обеща, че това ще се случи с бюджетните закони, в които ще бъдат предвидени необходимите средства.

По закон план-сметката трябва да бъде внесена за разглеждане в Народното събрание до 31 октомври. Какво знаем за него до момента? Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов повдигна леко завесата в събота като обяви, че данъците няма да се вдигат. Приходите ще са по-големи. 1 милиард лева повече ще има за пенсионерите, а като цяло дотацията от държавния бюджет към НОИ ще е 12 млрд. лева. За работни заплати са предвидени над милиард и 200 милиона лева повече. Стана ясно и че правителството ще се опитва да задържи бюджетния дефицит в рамките на 3%.

Как ще бъдат увеличени заплатите на специализантите

Коментарът на ГЕРБ

„Трябва да си даваме сметка, че разходите в бюджета за заплати, социални и здравни осигуровки стават все по-големи. В този смисъл трябва да направим конкретни разчети какво трябва да се предприеме през следващите 3-4 години, за да не се стига до големи дисбаланси. Известен компромис в това отношение би могъл да се направи през тази година, предвид факта, че влизаме в еврозоната”, твърди Деница Сачева.

Коментарът на БСП

„Ще настояваме за ръст на доходите на всички трудови хора, запазване на „швейцарското правило” за пенсионерите и подкрепа за младите семейства и деца. Ще поставим пред партньорите си вижданията си за една по-справедлива данъчна система, която да облекчи работещите хора и семействата с ниски доходи, като същевременно гарантира и устойчиви приходи за държавата”, обяви Атанас Зафиров.

