Екипи разчистват пътищата, от АПИ призовават шофьорите да карат внимателно
Обилните валежи през последните дни предизвикаха свлачища и падащи камъни, които затрудниха сериозно трафика рано тази сутрин по ключови пътни артерии, сред които пътя София - Самоков и автомагистрала „Струма“. Въпреки че екипи на пътното управление разчистват засегнатите участъци и движението е възстановено, от АПИ призовават шофьорите да карат с повишено внимание.
Най-сериозна е била ситуацията на пътя София - Самоков, където на 75-ия километър са паднали "по-едрогабаритни камъни". Това е наложило временно ограничаване на движението. "Отсечката е проходима, камъните бяха своевременно отстранени", заяви Румен Сачански, директор на Областно пътно управление - София. Той уточни, че поддържащата фирма е на 24-часово дежурство и през нощта екипите нееднократно са почиствали паднали камъни от пътното платно. "Призовавам водачите да се движат с повишено внимание, тъй като виждате, че има много вода по пътното платно", допълни Сачански.
Наводнено кръстовище спря движението на няколко трамвайни линии в София (ВИДЕО+СНИМКИ)
Той посочи, че заради обилните валежи и силно пресечената местност има опасност от падащи камъни и в други рискови участъци. Като такъв беше посочен път II-16 Своге - Елисейна -Ребърково, известен като Искърското дефиле, където също се е налагало почистване през нощта и тази сутрин.
"Сутринта имахме критични участъци в Говедарци и Маджере. Реката почти изравни нивана на дигите, като ние регарихме веднага. Беше закарана техника. За щастие почти не се наложи да се намесваме", заяви д-р инж. Ангел Джоргов, кмет на Самоков.
Проблеми имаше и на автомагистрала "Струма". На 28-ия километър в посока Кулата също има свлачище, като движението там не се осъществява в цялото пътно платно.
Въпреки че дъждът в района вече е спрял, което дава възможност на екипите да работят по-ефективно, властите апелират пътуващите да бъдат изключително внимателни.
Само за няколко часа дъжд река Елешница излезе от коритото си. Заля за кратко пътя към Рилския манастир.
Следобед навсякъде ситуацията се нормализира.
