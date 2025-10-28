Водач на лек автомобил е преживял опасен инцидент в София. Докато шофирал по бул. „Владимир Вазов”, платна от ограда на изкоп за метрото излетели и се врязали в колата му. Рангел Дойчинов разказа, че със съпругата му, която била негова спътничка, са преживели сериозен стрес.

От „Метрополитен” заявиха, че тъй като при тях няма подаден сигнал, не могат да коментират случая. Рангел обаче твърди, че им е звънял в неделя, но никой не му е отговорил. В колата му се забили две големи парчета ламарина.

„Опитах се да спра максимално бързо, но ламарините се забиха в предната част на колата – в бронята и решетката. Отбих движението максимално бързо. Имаше доста трафик и валеше, но нямаше вятър. Предполагам, че камионът, който мина преди нас, би бил някаква предпоставка за това неукрепените ламарини да се срутят”, разказа потърпевшият.

По негови думи, освен предната част на колата, радиаторите също са пробити и сега семейството остава без превозно средство, защото то е на лизинг, а часът за ремонт е чак през януари.

„Подадохме сигнал към 112. Полицаите се отзоваха бързо и съставиха протокол. Наехме адвокат и ще заведем дело срещу „Метрополитен”, категоричен е Рангел.

А предпазните части от оградата все още са на пътя.

"Метрополитен" ще търси отговорност от фирмата, която строи метростанцията на бул. "Владимир Вазов", заради ограда, която удари движещ се автомобил. Това посочват в позиция до медиите от дружеството.

Ето и цялата позиция:

Във връзка с инцидента на бул. „Владимир Вазов" от 26.10.2025 г., при който част от оградата на изкопа за метрото се е откъснала и е ударила движещ се автомобил, „Метрополитен" ЕАД заявява следното:

До момента в дружеството не е постъпвал официален сигнал за инцидента. Независимо от това, „Метрополитен" се самосезира по излъчения телевизионен репортаж и извърши проверка на място.

Оградата е възстановена в деня на инцидента, а откъсването на елементи от нея представлява форсмажорно обстоятелство, като възможните причини се обследват и могат да бъдат:

- внезапен порив на вятъра;

- преминаване на тежкотоварно превозно средство, предизвикало вибрации или завихряне на подемна сила;

- прерязване на укрепващи части от оградата от граждани с цел преминаване през обекта;

- скъсана заварка на елемент от конструкцията.

Подчертаваме, че „Метрополитен" ЕАД е възложител, а изпълнител на обекта е строителната фирма, която носи пряка отговорност за укрепването, ежедневния оглед и поддръжката на оградата на изкопа, като ще й бъде потърсена отговорност по надлежния законов ред.

„Метрополитен" ЕАД ще сътрудничи на компетентните органи и предприема всички необходими мерки за гарантиране на обществената безопасност.

