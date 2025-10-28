"Подписването на договора между България и „Райнметал” ще доведе до ускорено производство и на барут, а с това даже сме закъснели. Западните артилерийски системи са 205 мм, а досега произвеждахме за Украйна само старите – 122 мм. Новото производство ще ни приближи повече до западноевропейската и американската военна индустрия". Това каза капитан Васил Данов, военен експерт, член на Атлантическия съвет в България, в студиото на "Твоят ден" по NOVA NEWS.

„Този договор има важен политически смисъл, защото с него ние влизаме във военнопромишления комплекс на Европейския съюз по много категоричен начин – с водеща оръжейна фирма”, заяви проф. Румен Кънчев, експерт по сигурност, бивш зам.-министър на отбраната.

Данов допълни, че дори и след края на войната в Украйна България ще продължи да има тази военна мощност, която ще разкрие и 1000 работни места.

Войната в Украйна

Според Данов Путин е бил стреснат, че Тръмп може да предостави на Украйна ракети „Томахоук”.

Кънчев смята, че „Томахоук” е мощно оръжие с висока точност, но САЩ няма да предостави такова на Украйна.

Кънчев посочи още, че американската администрация действа правилно – опита да преговаря с Путин, макар че той се е отдръпнал. Следващата крачка на Тръмп е да разговаря със Си Дзинпин, допълни той. Следователно американският президент се опитва да води диалог с тези държави, които са най-силни във военно отношение, каза още той.

Данов посочи, че е странно, че от Белият дом сякаш са изненадани от действията на руския президент.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова