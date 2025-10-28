Журналистът Симеон Колев, социологът Светлин Тачев и Александър Симов – член на Националния съвет на БСП и журналист – коментираха в ефира на „Твоят ден“ по NOVA NEWS споразумението между България и германския концерн „Райнметал“ за изграждане на завод за барут и боеприпаси, както и проектобюджета за 2026 г. и политическата обстановка у нас.

Според Александър Симов инвестицията е значима, но е важно да се оцени нейната ефективност в дългосрочен план: „Инвестицията е важна, но въпросът е доколко тя ще бъде ефективна. Наскоро Иван Костов представи анализ, в който изрази съмнение относно конструкцията на подобни договори.“

Социологът Светлин Тачев обаче вижда положителен потенциал за страната, особено в контекста на процесите в Европа: „Войната в Украйна вероятно ще приключи, но производството на оръжие ще продължи, особено с предстоящото превъоръжаване на Европа. Подобна инвестиция може да бъде в плюс за България. Ще видим обаче дали ще се окаже печеливша в дългосрочен план.“

Журналистът Симеон Колев допълни, че новината е добра за българската икономика, но предупреди за нуждата от внимателен анализ: „Инвестицията е положителна, но винаги има нюанси, които трябва да се проследят внимателно.“

Тримата обсъдиха и проектобюджета за 2026 г., който предизвика сериозни политически дебати.

Александър Симов определи документа като „символичен бюджет“, отбелязвайки, че това е първият бюджет в контекста на членството на България в еврозоната и първият, съставен от сегашния кабинет.

„Имаме правителство с лява, дясна и центристка партия. БСП трябва да оправдае своето присъствие, ГЕРБ да затвърди позициите си, а това прави дебатите много по-напрегнати. Усещането за криза у хората идва от постоянната политическа нестабилност“, коментира Симов.

Социологът Светлин Тачев смята, че времето на разделението „ляво–дясно“ е отминало, а фокусът трябва да бъде върху реалните социални проблеми: „Имаме няколко сериозни предизвикателства – санкциите срещу „Лукойл“, навлизането ни в еврозоната, високите сметки през зимата. Ако те не бъдат овладени, може да се стигне до социално напрежение. Затова този бюджет ще бъде социално ориентиран.“

Журналистът Симеон Колев изрази увереност, че държавата разполага с механизми да се справи с предстоящите трудности.

„Държавата има своите инструменти и ще ги използва, за да преодолее подобни предизвикателства“, заяви той.

Според Светлин Тачев политическата нестабилност се отразява пряко върху икономиката, а правителството продължава да управлява „по-скоро по инерция, защото няма друга алтернатива“.

Тачев коментира и смяната на Наталия Киселова от поста председател на Народното събрание:„БСП си откупи време да остане още малко във властта. Сделката за ротацията не беше добра. Има разминаване между електората на партията и начина, по който тя управлява. ГЕРБ спечели тази ротация и си попълни напълно "домовата книга’"при евентуално служебно правителство.“

