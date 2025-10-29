Институциите на България и Саудитска Арабия следва да създадат необходимите предпоставки за насърчаване на контактите между бизнеса както с размяната на икономически делегации и провеждането на съвместни бизнес форуми, така и чрез реклама на възможностите за инвестиции в двете държави. Това заяви президентът Румен Радев на среща с министъра на инвестициите на Саудитска Арабия Халид ал Фалих. Българският държавен глава е на посещение в Рияд по покана на престолонаследника и министър-председател на страната Н.Кр.В. Мохамед бин Салман за участие в Деветото издание на форума "Инициатива за бъдещи инвестиции".

Снимка: Пресцентър на Президентството

Като особено перспективни сфери на двустранното сътрудничеството между България и Саудитска Арабия по време на срещата бяха откроени високите технологии, роботиката, мехатрониката, развитието на изкуствения интелект, изследването на космоса и туризма. И в двете държави има компании, които се развиват бързо в тези области, което създава благоприятни предпоставки за реализацията на общи проекти. Президентът Радев открои дейността на Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии в София, както и планираното създаване на гигафабрика за изкуствен интелект у нас, а министър ал Халид изрази готовността на Саудитска Арабия да сподели своя опит в практическото прилагане на изчисленията, направени чрез суперкомпютър.

Откриването на пряка въздушна линия между България и Саудитска Арабия ще създаде качествено нова среда както за бизнеса, така и за насърчаване на туризма и културния обмен, бе общата позиция по време на срещата, съобщават от пресцентъра на Президентството. Засиленият институционален диалог и осъществяването на общи проекти са предпоставките, които водят към реализацията на подобна възможност и нейната устойчивост във времето, бе отбелязано още на срещата.

Снимка: Пресцентър на Президентството

Президентът Радев и министър ал Халид обсъдиха също така възможностите за засилване на двустранното партньорство за подобряване на регионалната свързаност чрез модернизиране и разширяване на съществуващата транспортна, енергийна и дигитална инфраструктура.

В Рияд държавният глава се срещна и с престолонаследника на Кралство Йордания Н.Кр.В. принц Ал Хюсеин бин Абдула. "България високо цени приноса на Йордания за деескалация на военния конфликт в Близкия изток и за укрепване на стабилността в региона", заяви Радев по време на разговора между двамата в рамките на Деветото издание на форума "Инициатива за бъдещи инвестиции".

Българският държавен глава изрази съпричастността на страната ни за последователната политика на Йордания за оказване на помощ за бежанците от Палестина, което има огромно значение за ограничаване на миграционните потоци към Европа и изисква своевременна подкрепа от страна на Европейския съюз и международната общност.

По време на срещата Румен Радев изрази и високата си оценка за проведената през април 2025 г. среща на високо равнище в София „Акаба за Балканите“, домакини на която бяха българският президент и кралят на Йордания Абдула Втори, посветена на предизвикателства пред сигурността в нашия регион, борбата с нелегалната миграция, радикализацията и тероризма.

Снимка: Пресцентър на Президентството

Неотклонният стремеж на Република Косово към изграждането на стабилни институции и задълбочаване на регионалното сътрудничество е в интерес както на страните от Югоизточна Европа, така и на Европейския съюз, и заслужава признание и подкрепа. Това заяви президентът Румен Радев на среща в Рияд с президента на Република Косово Вьоса Османи.

Снимка: Пресцентър на Президентството

Двамата лидери обсъдиха теми от дневния ред на регионалното сътрудничество и процеса на европейска интеграция на държавите от Западните Балкани. Обща бе позицията, че напредъкът на страните, кандидатстващи за членство в ЕС, следва да бъде отчитан на основата на собствените им постижения и на реално извършените реформи. Във връзка с това президентът Радев отбеляза политическия и обществен консенсус в Косово в подкрепа на европейската интеграция на страната, както и системните действия на институциите в тази насока.

Снимка: Пресцентър на Президентството

По време на срещата българският държавен глава изрази и признателността си към президента Османи за предприетите действия в подкрепа на българската общност в Косово, както и за нейното институционално приобщаване.

Редактор: Станимира Шикова