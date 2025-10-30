На първи ноември отбелязваме един от най-светлите български празници – Деня на народните будители. В седмицата, посветена на духовността, знанието и героите, отдали живота си за просвещение и свобода, ви срещаме с двама съвременни будители – създателите на „Епоха онлайн” - проект, с който миналото ни се предава лесно, достъпно и вдъхновяващо. Чрез изкуствения интелект Стефан и Тихомир вдъхват живот на българската история в социалните мрежи. Те създават видеа, които пресъздават славни моменти от миналото, а героите в тях разказват своята история от първо лице.

„Основната цел е да възобновим историята, да я върнем в бъдещето. Чрез технологията, която сега навлиза в живота ни, искаме да направим нещо смислено и да я пренесем в бъдещето по правилния начин”, сподели Тихомир.

При правенето на клипове с исторически личности, ключовото е достоверността на техните думи.

„Първоначално беше експеримент, четохме в интернет, проверявахме, но колкото по-популярни ставаме, толкова по-голяма е отговорността”, каза Стефан.

Освен събиране и структуриране на информация са необходими и умения за работа с изкуствения интелект.

„Избираме тема, след това Стефан добавя своите умения на писател, за да я оформи в пет различи сцени. След това проверяваме достоверността на тези сцени и продължаваме с изработка на клипа”, обясни Тихомир.

Видеата им привличат вниманието и на учителите. Стефан и Тихомир вече получават запитвания техните материали да бъдат използвани в клас, за да улеснят обучението на учениците.

