Това, което обаче обеди и синдикати, и работодатели, е обезщетението на майките
Прекрояването на бюджета на общественото осигуряване ще забави внасянето и обсъждането на държавния бюджет. Законовият срок за бюджетната процедура е 31 октомври - тоест, изтича в петък и няма да бъде спазен.
Размерът на минималната заплата е едно от нещата, заради които имаше най- остри критики в последните дни и закана за синдикални протести. След като стана ясно, че Тристранка няма да има, то и протестите бяха отменени.
Заради Бюджет 2026: Синдикати готвят протест
Това, което обаче обеди и синдикати, и работодатели, е обезщетението, което се вдига от 50 на 75%, ако майките се върнат на работа на втората година.
Деница Димитрова е майка на две деца - на 5 години и на 5 месеца. Има желание да се върне на работа, след като малкия Никола навърши 1 година, за да подпомага семейния бюджет, тъй като и с новото увеличение парите няма да им стигат.
„Много хора в България живеят на минимална работна заплата, която с не стига, особено ако гледат две деца”, смята Деница.
Но по-високия процент след връщането на работа тя приема за добра стъпка.
„Аз, като майка на малко бебе, обмислям втората година да го пратя на ясла, а аз да се възползвам от това да вземам процент от майчинството и да мога да допринасям за икономиката”, добави тя.
Промяната подкрепиха работодатели и синдикати.
„Насърчаването на майките да си стоят вкъщи, вместо да се върнат на работа, не е стъпка в правилната посока. Повишаване от 50 на 75% във възнаграждението, след като се върнат на работа, е в правилна посока”, категоричен е Васил Велев от АИКБ.
„Дано намерим и нещо друго хубаво в този бюджет”, коментира президентът на КТ „Подкрепа” Димитър Манолов.
Колкото до минималната работна заплата - позициите останаха диаметрални.
„Добрата новина е, че в крайна сметка законът е спазен. Размерът на МРЗ ще бъде такъв, какъвто пише в Кодекса на труда- с всички уговорки и условности”, каза Манолов.
„Това е нарушение на международното право и затова нашето предложение е МРЗ да не се променя, докато не се промени законът и минималната работна заплата не се договаря между синдикати и работодатели”, подчерта Велев.
Социалните партньори направиха и прогнози откъде ще дойдат парите за по-високите размери на заплата и майчинство.
„По някакъв начин тези неща се наместват, като най-прилаганият механизъм е този с ограничаването на капиталовите разходи”, посочи Манолов.
„Дефицит, който се финансира с дълг, а лихвите по този дълг са в порядъка на 1 милиард и 600 милиона за тази година”, каза Велев.
Окончателното разискване на бюджети между социалните партньори се очаква в понеделник.
