В навечерието на Деня на народните будители президентът Румен Радев ще удостои с Почетния знак на президента изявени български културни дейци в областта на сценичното, музикалното и изобразителното изкуство и читалищното и академичното дело.

За своя значим принос в различните области, ще бъдат удостоени изявеният български художник Емил Стойчев, световноизвестният учен и културолог проф. Иван Маразов, музикантът и композитор Атанас Стоев, изявеният филолог и учен проф. Костадин Динчев. Народната певица Бинка Добрева и изтъкнатият български философ и обществен интелектуалец проф. Васил Проданов, както и още учени, балетни артисти, педагози и културни дейци.

Министър Mариан Бачев връчи наградите „Златен век“

Редактор: Дарина Методиева