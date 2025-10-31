В навечерието на Деня на народните будители президентът Румен Радев удостои с Почетния знак на президента изявени български културни дейци в областта на сценичното, музикалното и изобразителното изкуство и читалищното и академичното дело.

За своя значим принос в различните области, удостоени бяха изявеният български художник Емил Стойчев, световноизвестният учен и културолог проф. Иван Маразов, музикантът и композитор Атанас Стоев, изявеният филолог и учен проф. Костадин Динчев. Народната певица Бинка Добрева и изтъкнатият български философ и обществен интелектуалец проф. Васил Проданов, както и още учени, балетни артисти, педагози и културни дейци.

„Позволете ми да изразя своята дълбока признателност за труда, достойнството и волята. За това, че с талант, интелект и всеотдайност продължавате да бъдете пример в България, да множите и вдъхновявате нови последователи”, каза президентът.

„За мен е чест да приема тази награда сред тези големи личности на българската наука и образование. Като българин съм горд, че нося гвардейската униформа и съм част от въоръжените сили на Република България. Г-н президент, за мен е чест!“, посочи главният диригент на Гвардейския представителен духов оркестър подполковник Ради Радев.

