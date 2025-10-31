На 31 октомври много страни по света отбелязват Хелоуин. По традиция се дълбаят тикви, носят се костюми и маски, а малки и големи си погаждат номера.

Празникът се радва на все по-голяма популярност и у нас. Днес в Борисовата градина в София могат да ти настръхнат косите! И макар да си обкръжен от страшни персонажи, настроението е чудесно.

Хелоуин - нощта, в която духовете оживяват, а тиквите светят

В нощта на Вси светии за хората, решили да празнуват Хелоуин, стои само един въпрос на дневен ред — пакост или лакомство?

Екип на NOVA се срещна с вещици, феи, анимационни герои, страховити чудовища и много други образи, които с въображението си малки и големи са сътворили.