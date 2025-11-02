Днес сдружението „Ангели на пътя“ организира национален протест под надслов „Стига мълчание“.

Протестът, който се организира в социалните мрежи, започва в 12:00 часа пред съдебните палати в София и в останалите градове на страната. Акцията е в името на Мартин и всички загинали по пътищата на България. 23-годишният Мартин Димитров загина при верижна катастрофа между три автомобила в нощта на 17 срещу 18 октомври на пътя Златица - Челопеч.

От сдружението припомнят, че всеки ден на пътя в България загиват млади хора, деца, майки и бащи.