Отново ремонти по магистрала "Тракия". В понеделник от 8 до 18 ч. е ограничено преминаването в посока София по активната лента между 87-и и 88-и км на АМ „Тракия“. Трафикът в участъка ще се осъществява в изпреварващата лента.

Реорганизират движението по части от АМ "Хемус" и "Тракия"

В отсечката от 101-ви до 102-ри км на АМ „Тракия“ в област Пазарджик ще се подменят ограничителни системи в средната разделителна ивица. При изпълнение на дейностите поетапно ще бъде ограничавано движението в изпреварващите ленти в посока Бургас и София.

Превозните средства ще преминават в свободните ленти.

Редактор: Станимира Шикова