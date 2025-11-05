С 85 гласа "за", 21 - "против" и 93 - "въздържал се" парламентът отхвърли предложението на "Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ) с промени в Кодекса на труда да бъде увеличено обезщетението при неизползване на отпуска за бременност и раждане от 50% на 100%.

Предложението подкрепиха от ПП-ДБ, "Възраждане", "Алианс за права и свободи" (АПС), "Морал, единство, чест" (МЕЧ) и "Величие". Против бяха 7 депутати от ГЕРБ-СДС и "Има такъв народ" (ИТН). Въздържаха се групата на ГЕРБ-СДС, "ДПС-Ново начало", "БСП-Обединена левица", един от ИТН и двама нечленуващи в група народни представители.

Промените в Кодекса за социално осигуряване, според вносителите, целят да осигурят допълнителна подкрепа за майките, които желаят да се върнат по-рано на работа. Така ще се създадат икономически стимули за по-бързо възстановяване на работната сила, като в същото време се осигури по-добра социална защита на майките, се посочва в мотивите. Увеличаването на обезщетението ще е стимул и за по-бързо включване на майките в трудовия пазар, което ще има положителен ефект върху икономиката, като се увеличават приходите към бюджета от вноските върху възнагражденията им, смятат от ПП-ДБ. По този начин се създава баланс между социалната защита на майките и икономическата полза от тяхното по-бързо връщане на работа. В същото време това е една мярка, която не би довела до допълнителни разходи за бюджета.

НОИ утвърди проектобюджета на ДОО за следващата година

Венко Сабрутев (ПП-ДБ) аргументира предложението с това, че то е дългоочаквана промяна от младите семейства и бизнеса, дава възможност на майките, които се връщат предсрочно на работа, да получат пълния размер майчинство, а не както сега 50%. Това е и подкрепа за семейния бюджет, подчерта той.

"Възраждане" ще подкрепи текста, обяви Георги Хрисимиров като отбеляза, че с бюджет 2026 г. хората ще се справят все по-трудно с финансите на собствените си домакинства. Затова, според него, майките трябва да имат избор дали да останат и втората година вкъщи, или да се върнат на работа. Но защо ПП-ДБ вкарва това предложение сега, а не са подкрепили идентичното на ГЕРБ в 47-ото НС, и защо сега пък ГЕРБ не подкрепят тяхното, попита Хрисимиров. По думите му двете формации оставят интересите на българските граждани на заден план.

Големият въпрос е как ще гласува БСП, която влизайки във властта, прави различно от това, за което е създадена, репликира Венко Сабрутев.

Цветан Предов от "Има такъв народ" подчерта, че подобни предложения не се правят по начина, по който са постъпили ПП-ДБ, трябвало е широко обсъждане, професионално, отговорно. Такъв тип популистки предложения целят да дадат възможност на вносителите да се скрият зад група каквато са децата и майките, смята той.

Популистко ли е, ако бъде прието, при положение, че няма да струва пари на държавата, не - това се нарича грижа, отговори му Венко Сабрутев. Вие не знаете какво е грижа, сега осигурявате Пеевски, свалихте единственото правителство, което можеше да е без Борисов и Пеевски, упрекна той ИТН.

"Решението е добро за работодателите, за майките, които гледат децата си втората година, и не води до допълнителни разходи, каквото е мнението и на НОИ", обясни Асен Василев (ПП-ДБ), един от вносителите и бивш финансов министър. Допълнителните приходи ще са от 26,4 млн. лв., ако два процента от майките се върнат на работа, посочи той. И изтъкна, че няма логика увеличението да е 75 процента, както са предвидили управляващите, при положение, че няма допълнителни разходи. Студената математика сочела, че повече жени ще се върнат на работа, ако се приемат 100 процента, а вноските, които ще внесат, ще покрият значително това, което ще получат като обезщетение.

"Къде беше вашата математическа логика в 47-ото и 49-ото НС, когато ние от ГЕРБ-СДС предложихме 100 процента обезщетение за майките през втората година, попита го Илиана Жекова. Макар и късно не е ли по-добре да го подкрепите сега", отговори ѝ бившият финансов министър.

Председател на социалната комисия Деница Сачева (ГЕРБ-СДС) подчерта, че предложението да се изплаща 50% от обезщетението, ако майката се върне втората година на работа, е предложение на ГЕРБ от 2016 г. Към момента почти 15 хиляди майки се връщат на работа втората година, отбеляза тя. Заедно с БСП и ИТН сме предложили в бюджета увеличение на 75%. На вашата студена математика ще отговорим с горещо "въздържал се", защото политическото лицемерие понякога трябва да получава политически отговор, обърна се тя към Асен Василев.

Нина Димитрова от "БСП-Обединена левица" обърна внимание, че се подменя смисълът на майчинството и втората година се превръща от обезщетение в скрито плащане. Майчинството не бива да се разглежда като плащане, убедена е тя. Предложението за 75% е балансирано, дори само ако 30% от майките се върнат, бюджетът остава на плюс, посочи депутатът. Тя добави, че догодина това би означавало майките да получават по 675 лв., ако се върнат през втората година от майчинството си на работа.

Хасан Адемов ("Алианс за права и свободи") посочи, че от експертна гледна точка нещата са съвършено ясни, Международната организация на труда (МОТ) е определила осигурителните рискове и майчинството е един от тях. Осигуряването плаща обезщетение при настъпил осигурителен риск т.е. това е заместващ доход на доходите от труд, напомни той. Колегата му Севим Али заяви, че АПС ще подкрепи предложението за 100% обезщетение през втората година. То е в унисон и с проблемите на пазара на труда, с които се сблъскват бизнесът, работодателите, изтъкна той. По този начин щяла да се създаде устойчивост и спокойствие за младите семейства при планиране на деца. По данни на НОИ дори 25% от майките да се върнат, приходът за хазната ще е 26 млн.лв., при 50% завърнали се – 53,6 млн. лв., посочи Севим Али. АПС призоваха Министерския съвет да отпусне коледни надбавки за пенсионерите.

Васил Пандов (ПП-ДБ) призова при разглеждане на бюджета на ДОО и държавния бюджет за догодина всички парламентарни групи заедно да внесат корекция от 75 на 100%.

Редактор: Габриела Павлова