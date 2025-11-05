Международна специализирана полицейска операция се провежда на няколко гранични контролно-пропускателни пункта, съобщават от МВР. В операцията участват „Гранична полиция“, ГДБОП, Агенция „Митници” и представители на партньорски служби. Дните на действие се провеждат с подкрепата на Европол и под координацията на Фронтекс.

Целта е проследяване и неутрализиране на незаконния трафик на хора, наркотични вещества и акцизни стоки през страната.

Редактор: Ина Григорова