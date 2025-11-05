Снимка: iStock
Специализираната полицейска акция е проведена под ръководството на Окръжна прокуратура - София и ОДМВР-София
Служител от Държавен фонд „Земеделие“ е задържан в момент на получаване на подкуп. Това стана ясно на пресконференция, на която бяха представени подробности за проведената специализирана полицейска акция. Сигналът е подаден от земеделски производител от района на община Костинброд.
На 4 ноември 2025 г. е проведена специализирана полицейска акция под ръководството на Окръжна прокуратура - София и Областна дирекция на МВР - София, при която е установен и задържан в момент на получаване на подкуп служител на Държавен фонд „Земеделие“. Задържаният е младши експерт в институцията. Назначен е на длъжност от 2017 година.
Караджов: Десетима служители на ДАИ са освободени след сигнали за корупция
Според подадения в края на октомври сигнал, служителят е поискал от земеделски производител от района на община Костинброд материална облага - парична сума в размер на 1000 лева. Целта на подкупа е била предстоящата проверка да премине „безпроблемно“.
След сигнала са предприети редица действия по разследването, включително оперативни и издирвателни мероприятия, които са продължили около седмица. В резултат, на 4 ноември около 17:00 часа, служители от сектор „Икономическа полиция“ са пристъпили към задържането на лицето в момент на получаване на парите. Установено е, че задържаният е използвал и служебен автомобил на Държавен фонд „Земеделие“.
Към момента тече процедура по привличането му като обвиняем за престъпление. Предвиденото наказание е до 6 години лишаване от свобода и глоба от 5 000 до 10 000 лева. Предстои гледане на мярката му за неотклонение.
