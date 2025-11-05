Над 1 млрд. лева ще получат до края на годината земеделските ни стопани. Предвижда се парите да бъдат разпределени по общо 33 различни интервенции на директните плащания за Кампания 2025 и схемите на държавните помощи до края на тази година.

Това стана ясно от думите на министъра на земеделието и храните д-р Георги Тахов по време на работна среща с представители на браншовите организации в сектор „Земеделие“ в Министерството на земеделието и храните. Той подчерта, че подкрепата към земеделските стопани остава основен приоритет на министерството.

Пред присъстващите министър Тахов обяви, че в сряда Държавен фонд „Земеделие“ ще публикува индикативния график за директните плащания по Кампания 2025, информират от министерството.

„Миналата година бяха изплатени около 650 млн. лева по 12 схеми, а тази година плановете ни са още по-амбициозни. Предвид трудната година от климатична гледна точка на измръзвания, градушки и засушаване, средствата ще бъдат разплащани възможно най-бързо“, категоричен бе министър Тахов.

Над 14 000 стопани ще получат плащания по схемата за държавна помощ под формата на отстъпка от акциза върху газьола. Това се предвижда да стане в най-кратки срокове.

Той допълни, че предстои и изплащане на помощ по de minimis за земеделските стопани, отглеждащи дребни преживни животни в зоните с ограничителни мерки заради заболяването шарка, както и компенсации за щети от неблагоприятни климатични условия.

„В последната десетдневка на ноември ще бъдат преведени средствата за измръзвания при овощни култури (сливи, праскови, нектарини, бадеми и др.), а веднага след 1 декември ще бъде извършено и най-голямото плащане – „Основното подпомагане на доходите за устойчивост“ (ОПДУ)“, каза още земеделският министър.

