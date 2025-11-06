Не искахме да направим разказ, а да потърсим онези, които реално са взимали решенията. Това каза в ефира на “Пресечна точка” директорът на Дипломатическия институт към Министерството на вътрешните работи Таня Михайлова за казуса със задържаните в Либия български медици.

Тя и журналистът Георги Милков са автори на книгата "Либийският случай: всички дипломатически средства", в която за първи път всеки, който има интерес, може да се запознае с над 200 документа и снимки, проследяващи дипломатическите усилия за освобождаването на българските медици от либийски преговори. В книгата, която описва подробно пътя на международните преговори, са включени разкази от първо лице и спомените на съпругата на френския президент Саркози по онова време - Сесилия.

“Преди 11 години във форум колега от Лондонската дипломатическа академия предположи, че сигурно България прави нещо, за да разясни този случай. Аз му казах, че всъщност още нищо не сме направили”, разказа тя.

Михайлова сподели, че Георги Милков е познавал казуса много добре отблизо, защото го е отразявал. “Беше на “ти” с участниците в този процес, познаваше нашите медицински сестри. Той беше и наш лектор в Дипломатическия институт. Един ден узряхме и казахме, че може би е време вече да направим нещо такова. Естествено, той откликна веднага на идеята да бъде един от съставителите, един от движещите фактори в това издание”, коментира съавторът на книгата.

По думите ѝ двамата са решили, че няма да правят разказ, а ще потърсят онези, които реално са взимали решенията и са участвали в целия процес, продължил 8 години. “Той доведе до мобилизиране на международната общност, за да завърши по най-щастливия начин”, припомня Михайлова.

“Роди се идеята да поискаме от колегите от Министерството на външните работи да използваме кореспонденцията, която се намира в архива там. Оказа се, че има една огромна част със засекретена информация”, сподели тя.

Според нея основен инструмент на дипломацията е, че тя не парадира с това, което прави. “И затова много от усилията завинаги остават скрити. Ние искахме да ги разкрием”, посочва директорът на Дипломатическия институт към МВР.

