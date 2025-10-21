Президентът на Франция Никола Саркози (2007 - 2012 г.) влеза в затвора, за да излежи 5-годишната си присъда за престъпен заговор във връзка с опити за набиране на средства от Либия за предизборната кампания през 2007 г.

Във вторник сутринта той напусна дома си в Париж, държейки за ръка съпругата си Карла Бруни, и се запъти към затвора "Ла Санте", съобщава "Ройтерс".

"В момента, в който се готвя да прекрача стените на затвора „Санте“, мислите ми се насочват към французите от всички социални слоеве и с различни възгледи. Искам да им кажа с непоколебимата си сила, че този, който отива в затвора тази сутрин, не е бивш президент на републиката, а невинно лице. Преживявам това страдание от повече от 10 години. Това е една афера за незаконно финансиране без никакво финансиране! Съдебното разследване започна въз основа на документ, който вече е доказано фалшив. Не искам никакви предимства, никакви услуги. Няма за какво да ме съжаляват, защото гласът ми се чува, съпругата ми и децата ми са до мен, а приятелите ми са много. Но тази сутрин изпитвам дълбока болка за Франция, която е унизена от отмъщението, довело омразата до безпрецедентно ниво. Нямам никакво съмнение, че истината ще възтържествува. Но цената, която ще трябва да се плати, е смазваща", заяви Саркози.

„Моля френския народ – независимо дали е гласувал за мен, или не, независимо дали ме подкрепя, или не – да осъзнае какво се случи току-що. Омразата наистина не познава граници", каза Саркози след произнасянето на ефективната му присъда.

Решението подкопава доверието във френската съдебна система, добави той, преди да се зарече да се бори докрай, за да докаже невинността си. „Ако искат да спя в затвора, ще спя в затвора, но с високо вдигната глава“, заключи политикът.

Снимка: АП

Днес той беше откаран до затворническия комплекс с кола, конвоирана от десетки полицейски мотоциклети, пише CNN. Очаква се Саркози да бъде настанен в т.нар „ВИП крило“ на затворническия комплекс.

⇒ Тримесечното съдебно дело в Париж беше за предполагаемо незаконно финансиране на президентската предизборна кампания на Саркози през 2007 г. от правителството на покойния либийски диктатор Муамар Кадафи.