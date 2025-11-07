Снимка: iStock
-
„Гънвор” няма да купи „Лукойл”
-
Спортни новини (06.11.2025 - късна)
-
Как се променя училището на бъдещето, за да създаде реални способности?
-
За първи път във Витоша ще се осъществява лавинен контрол
-
Васил Велев: Най-грешното решение в Бюджет 2026 е увеличаването на осигуровките
-
Продават ли интернет магазини нелегални стоки? ЕС се свърза с платформата SHEIN след сигнали от Франция
И двете са свързани с убийства
Днес ще се заседава по две знакови дела. Първото е срещу Виктор Спига, който е обвинен за убийството на бившата си приятелка Алена Щерк. 47-годишната жена беше открита след издирване мъртва в незаконно сметище до Радомир през месец май 2022 година.
Делото за мярката на Благомир Коцев е преразпределено на нов състав на съда
Пред съда ще се изправи и Михал Ценков, който е обвинен за убийството на 77-годишната Стоименка Дякова. Нападението срещу жената беше извършено в изборната нощ на 27 срещу 28 октомври миналата година.
Семерджиев: Съжалявам за случилото се и моля съда за по-малка присъда
Според разследващите 43-годишният рецидивист я е издебнал, откраднал златното й кръстче и я е повалил.Редактор: Ивайла Митева
Последвайте ни