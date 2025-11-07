Днес ще се заседава по две знакови дела. Първото е срещу Виктор Спига, който е обвинен за убийството на бившата си приятелка Алена Щерк. 47-годишната жена беше открита след издирване мъртва в незаконно сметище до Радомир през месец май 2022 година.

Пред съда ще се изправи и Михал Ценков, който е обвинен за убийството на 77-годишната Стоименка Дякова. Нападението срещу жената беше извършено в изборната нощ на 27 срещу 28 октомври миналата година.

Според разследващите 43-годишният рецидивист я е издебнал, откраднал златното й кръстче и я е повалил.

