Железопътна линия ще свърже летище Пловдив с Централна гара през гара Крумово, съобщиха от пресцентъра на общината, предава кореспондентът на БТА в града Пресиана Вълканова. Влаковете по трасето ще развиват до 80 км в час, а пероните в района на летището ще се изградят в синхрон със съществуващата инфраструктура. Това е било обсъдено по време на среща в Община Пловдив, на която екипи от Национална компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ) и проектанти са представили проектната разработка пред кмета на града Костадин Димитров, заместник-кмета по строителство Хакъ Сакъбов и главния архитект на Пловдив Яна Желязкова.

"Съвсем скоро летище Пловдив пусна нова линия до Милано, предстои първи полет до друга дестинация - Братислава, на 15-и ноември, а до 2032 г. аеропортът трябва да обслужва 11 редовни авиолинии. Изграждането на връзка на пътниците с града е от изключително значение", заяви кметът Димитров.

Международен влак с 300 пътници е блокиран от три дни на жп гарата в Пловдив

Емил Манчев, зам.-ръководител на проекта за модернизацията на жп възел Пловдив, припомни, че влаковото свързване на летище Пловдив с гара Крумово е част от този по-мащабен проект, чието финансиране е осигурено по ОП "Транспортна свързаност" 2021 - 2027 г.

На срещата в Община Пловдив е бил представен още един ключов проект. Той предвижда модернизация на жп трасето между Централна гара и гара Филипово. В разработката е заложено по 5-километровото трасе да бъдат изградени три нови спирки - на бул. "Пещерско шосе", на бул. "Шести септември" и на бул. "България". Проектантите са работили по идеята за естакада, т.е. линията по бул. "Копривщица" да бъде повдигната. Предвидили са шумоизолиращи стени, с които да се спре разнасянето на шум или вибрации към жилищните сгради наоколо.

"Предстои ни обявяване на поръчка за избор на проектантски колектив за нов мост над река Марица, който да свърже бул. "Копривщица" с бул. "България". На практика двата моста ще са един до друг, така че е от изключително значение проектите да се движат в синхрон. Трябва и непрестанна връзка между нас и НКЖИ", посочи Димитров.

Вдигането на жп линиите от Коматевския възел до река Марица е част от проекта за изграждане на градска железница, чиято стойност е над 200 млн. лева.

