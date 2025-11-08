САЩ няма да ни дадат отсрочка за санкциите върху „Лукойл“, защото нямаме от българска страна държавници, които да се грижат за националния интерес и да проведат преговори. Такова мнение изрази в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS бившият министър на икономиката Корнелия Нинова.

„Виждате, че те говорят само как да се измъкнат от санкциите. Едва ли американската страна уважава подобна позиция. Някакво мишкуване на дребно. Целта им е единствено лично спасение и оцеляване, а не България“, поясни тя.

Според нея е възможно България да изпадне в тежка криза, която да доведе до падане на правителството.

На въпрос дали промяната в законодателството – разширяването на правомощията на особения управител – ще реши ли проблема с „Лукойл“, тя отговори следното:

„Законът е лош, крие рискове. И ако те се реализират, ще плащаме всички. Не е вярно, че той копира германския модел. В Германия има двама особени управители, а не един. Тук властта се дава изцяло на един човек. Освен това той е без контрол – нито административен, нито съдебен. Разликата с германския модел също е, че там всички разговори се правят със съгласуване или в разговор със собственика. Тук той е напълно изключен. Това е риск някой ден руската страна да заведе дело в международен арбитраж и да си търси правата, ако прецени, че са нарушени“, каза още Нинова.

Относно бюджета за 2026 година Нинова каза следното:

„Не мога да разбера кой пръв неразумен човек пусна тази дъвка, че бюджетът е „турбо ляв“, без никаква конкретика. Изведнъж това се подхвана и се повтаря от всички. Нека да видим конкретни неща, да търсим нещо ляво в този бюджет. Например, увеличава се осигуровката с 10%. Два процентни пункта са равни на 10% на работещите хора. Ако вие сте плащали 100 лева осигуровка, сега ще плащате 110. Кого наказвате? Чувам някои депутати да казват: „Ами, едрият капитал трябва да свиква“. Къде е облагането на свръхпечалбите на банките? Няма такова нещо. Къде са новите концесионни санкции на концесионерите? Няма такова нещо. Необлагаем минимум за бедните? – Няма. Прогресивен данък? – Няма. Къде видяха удар по едрия капитал?“, попита тя.

По думите ѝ приходите от ДДС за 2026 година са прекалено амбициозни и няма да се съберат.

