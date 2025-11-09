Димитър Главчев е бил депутат, председател на парламента, външен министър и служебен премиер. Често е бил в центъра на разгорещени спорове, но от година отново е далеч от активната политика. Като председател на Сметната палата към Димитър Главчев все още има много въпроси — още повече, че тази година институцията отбелязва 145 години от своето създаване.

От 1995 г. до днес ръководството на Сметната палата се е редуцирало наполовина, философията на законодателството се е променила из основи, а най-кратката равносметка е следната: „Тя е функционирала като колегиален орган с голям брой членове, но в течение на времето законодателят е решил, че това е „възможност за партийни хранилки“, обясни Димитър Главчев.

„Над 10 000 одита — числото е впечатляващо. 14 000 са препоръките, отправени към одитираните обекти, и интересното е, че близо 70%, дори и повече, са изпълнени. Особено важно е, че през последните години този процент се повишава. Всъщност това е числовият измерител на това, което е направила Сметната палата. Много по-важното обаче е, че са били отстранени стотици милиарди грешки в счетоводните отчети на всички, които са участвали в процеса. Когато има данни за престъпления, сме длъжни по закон да уведомим прокуратурата и ние го правим. Над 300 такива доклада са представени", обясни Главчев.

За тези 30 години над 1800 доклада стигат до Агенцията за държавна финансова инспекция, а други 1000 — до Агенцията за обществените поръчки — област, в която се отчитат много от отклоненията през годините. Обект на проверки са и политическите партии, техните кампании и годишни финансови отчети.

„Със задоволство бих казал, че политическите партии подобряват своята отчетност — това е изводът, който мога да направя, особено за парламентарно представените партии. Бих казал, че се констатира подобрение в тяхната отчетност. Нарушения има, но те обикновено са от по-малки политически субекти, които за първи път се явяват на избори. Повече нарушения има при местните избори”, каза Главчев.

Какво очакват гражданите от Сметната палата? Проверки в секторите от обществена значимост: икономика, енергетика и най-вече сигурност, че не се злоупотребява с парите им.

„Ние към това се стремим. Не забравяйте, че освен че следим за парите на гражданите, ние също сме данъкоплатци. Очакват проверки повече в областта на икономиката и енергетиката, както и в социалната политика.Най-много се интересуват как се използват средствата в общините. Там има проблеми. Но хубавото е, че след като ние посочим проблемите, голяма част от тях се вземат предвид и се отстраняват”, каза Главчев.

Одитната дейност също се променя и днес вече изкуственият интелект е част от нея. А с най-съвременните технологии тази вечер гражданите на София могат да видят историята на Сметната палата, нейното настояще и визията ѝ за бъдещето.

„Ние вече прилагаме изкуствен интелект, но още по-важното е, че имаме пилотен проект съвместно с INSAIT , който е точно за внедряване на изкуствения интелект в одитната дейност. Той е почти готов и ще се прилага в сферата на обществените поръчки. Ще замени част от работата и времето, което отделят одиторите за най-рутинните процедури, но в никакъв случай не може да ги замени изцяло”, каза Главчев.

Сметната палата има още една важна задача — да следи изпълнението на бюджетните средства.

„Няма как да коментирам бюджет, който дори не е внесен в Министерския съвет. Призовавам всички участници в този съвет да проявят държавническа мисъл, защото няма нищо по-добро от това да има приет бюджет”, каза Главчев.