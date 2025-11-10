От тази сутрин частично отварят за движение главния път Кричим- Девин, една от ключовите пътни артерии в Смолянска област. По отсечката ще могат да преминават само леки автомобили до три тона и половина, а камионите ще продължат да се пренасочват през Пампорово и Батак. Това съобщават от Агенция „Пътна инфраструктура“. Трафикът в участъка ще се регулира от светофарна уредба.

Пътят беше напълно затворен в продължение на две седмици заради аварийно укрепване на подпорна стена, която се срути. Това се случи след като проливните дъждове през май активираха свлачище и едната част от пътното платно се свлече в чашката на язовир "Въча". Сега трасето е укрепено, а до две седмици се очаква да бъде асфалтирано. Възстановяването на пътя струва на държавата 12 милиона и 600 хиляди лева.

