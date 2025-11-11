Снимка: iStock, илюстративна
Подмяна на осветителните тела беше извършена миналата година
Заради авария на ЧЕЗ липсва осветление и в двете тръби в тунел "Големо Бучино" на АМ "Струма" в участъка София - Перник. Това съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура".
Припомняме, че ремонт на осветлението и подмяна на телата беше извършен за последно през септември миналата година.
