Започва налагането на санкции за необосновано покачване на цените. Периодът на адаптация, при който институциите издаваха само предписания, приключи и ефективните проверки вече са в ход. Това стана ясно на свиканото от министър-председателя Росен Желязков заседание на Механизма за еврото.

До момента са инспектирани над 250 търговци. 65 са обектите, хванати в нарушение. За тях вече се подготвят санкции.

В рамките на Механизма за еврото НАП ще представи обобщен доклад за наложените санкции след приключване на проверките. Комисията за защита на потребителите също следи динамиката на цените и обработва данните, подадени от търговците чрез платформата kolkostruva.bg.

Евростат: България е на трето място по ръст на възнагражденията в ЕС през 2024 г.

На днешното заседание беше обсъден и напредъкът по информационната кампания за еврото. От началото на годината са проведени над 420 срещи и събития с местни власти, граждани и бизнес, включително в по-малки населени места. Министерствата са организирали близо 90 тематични форума, насочени към ефектите от преминаването към единната валута.

Отчетена е позитивна тенденция на обществените нагласи относно приемането на еврото в резултат от цялостния подход на правителството. Според Министерския съвет с повишаването на информираността нараства делът на българските граждани, подкрепящи изцяло въвеждането на единната валута.

