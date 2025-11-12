България осъжда тероризма във всичките му форми, казват от Министерството на външните работи (МВнР) в публикация в социалната мрежа Х по повод атентата в Исламабад във вторник.

"България е потресена от вчерашния смъртоносен терористичен атентат в Исламабад. Нашите мисли са с опечалените семейства, като пожелаваме бързо възстановяване на всички ранени", допълват от МВнР.

Припомняме, че във вторник най-малко 12 души бяха убити, след като кола бомба експлодира пред Окръжния съд в пакистанската столица Исламабад. Пакистанските талибани поеха отговорност за атентата. Според очевидци атентаторът самоубиец е чакал пред сградата на съда, преди да задейства взривното си устройство, близо до полицейска кола.

