Най-малко 12 души бяха убити, след като кола бомба експлодира пред окръжния съд в пакистанската столица Исламабад, предадоха световните агенции, като се позоваха на пакистански държавни медии.

Според пакистанската национална телевизия жертвите са най-вече пешеходци, които са минавали наблизо, или хора, които са били в съда за изслушвания. По-рано полицията обяви, че е започнала разследване. Държавни медии съобщиха, че при експлозията са нанесени щети на няколко автомобила, паркирани пред съда. За момента нито една организация не е поела отговорност за взрива.

Бомбен атентат в Пакистан взе жертви, сред тях е и духовник, свързан с талибаните

По-рано във вторник пакистанските сили за сигурност заявиха, че са осуетили опит на въоръжени мъже да вземат курсанти за заложници във военно училище в северозападна пакистанска провинция. Терористичният акт там е бил извършен от атентатор с кола бомба и от петима пакистански талибани. Атаката е започнала снощи, когато атентатор камикадзе е направил опит да щурмува военното училище в град Уана, близо до границата с Афганистан.

Според началника на местната полиция Аламгир Махсуд двама от нападателите са били убити почти веднага от пакистанските военни, но други трима са успели да влязат в комплекса. След това обаче са били обградени там. Пакистанските талибани отрекоха да са замесени в атаката. Групата засили действията си, след като през 2021 г. в съседен Афганистан талибаните поеха властта.

Две нови експлозии разтърсиха Кабул

През последните около 10 години години като цяло атаките от страна на въоръжени групи в Пакистан се увеличават. Най-смъртоносното нападение беше през 2014 г., когато талибаните атакуваха училище и убиха 154 души, повечето от които деца.

Напрежението между Афганистан и Пакистан през последните месеци също се увеличава. Кабул обвини Исламабад за нападения с дронове на 9 октомври, при които бяха убити няколко души. След това в Истанбул бяха проведени два кръга преговори за мир между двете страни. Те обаче завършиха без успех, след като Кабул отказа да потвърди писмено, че талибаните и други бунтовнически организации няма да използват афганистанска територия за атаки срещу Пакистан.

Редактор: Станимира Шикова