Очаква се в пленарната зала отново да влезе законът, свързан с управлението на активите на „Лукойл” в България и правомощията на така наречения особен управител. В сряда следобед президентът Румен Радев му наложи вето, а няколко часа по-късно енергийната комисия в Парламента се събра на извънредно заседание и преодоля ветото.

Според държавния глава промените подкопават върховенството на правото, нанасят репутационни щети на държавата и влошават инвестиционния климат, както и предвиждат непряко одържавяване на активите.

Управляващите контрираха, че в момента действащото законодателство не отговаря на част от основните изисквания, за да могат да приключат преговорите за дерогация. Те обясниха, че всичките им решения са съгласувани със Съединените щати и Европейската комисия.

