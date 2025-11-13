Снимка: БГНЕС
-
Според държавния глава промените подкопават върховенството на правото
Очаква се в пленарната зала отново да влезе законът, свързан с управлението на активите на „Лукойл” в България и правомощията на така наречения особен управител. В сряда следобед президентът Румен Радев му наложи вето, а няколко часа по-късно енергийната комисия в Парламента се събра на извънредно заседание и преодоля ветото.
„Лукойл” иска от САЩ да удължат отлагането на санкциите за част от операциите
Според държавния глава промените подкопават върховенството на правото, нанасят репутационни щети на държавата и влошават инвестиционния климат, както и предвиждат непряко одържавяване на активите.
Управляващите контрираха, че в момента действащото законодателство не отговаря на част от основните изисквания, за да могат да приключат преговорите за дерогация. Те обясниха, че всичките им решения са съгласувани със Съединените щати и Европейската комисия.Редактор: Габриела Павлова
