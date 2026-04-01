Конфликтът в Иран вече се отразява сериозно на енергийните пазари в Европейския съюз. Цената на природния газ е нараснала със 70%, а на петрола – с 60%. Това е съобщи еврокомисарят по енергетиката Дан Йоргенсен след извънредна видеоконференция с енергийните министри от страните членки. По думите му Европейската комисия вече координира запълването на газохранилищата и сигурността на доставките. Паралелно с това се подготвя пакет от мерки в подкрепа на държавите, бизнеса и домакинствата.

В ефира на „Твоят ден“ кореспондентът на Клуб Z в Брюксел Момчил Инджов уточни, че в Европа засега не се говори за нов локдаун по подобие на този по време на COVID-19, въпреки че темата се използва политически в някои държави, включително и в България. „За локдаун не се говори, а за икономически последици, сходни с тези от COVID кризата“, подчерта той.

Според журналиста част от обсъжданите мерки вече са били заложени в плана от 10 точки на Международната агенция по енергетика. Сред тях са повече работа от вкъщи, когато това е възможно, намаляване на скоростта по магистралите и насърчаване на обществения транспорт. Инджов даде пример с Нидерландия, където ограничението по магистралите през деня е 100 км/ч, а не 130 км/ч, с цел да се намалят разходът на гориво и замърсяването. „Смята се, че 100 км/ч е най-икономичната скорост. Този модел може да бъде използван и сега“, каза той.

По думите му конкретен общоевропейски пакет от мерки се очаква да бъде представен от ЕК скоро след католическия Великден.

В същото време всяка държава членка ще има възможност да предприеме и свои действия според местните условия. „Обстоятелствата са различни. В Северна Европа, например, потреблението на газ е по-високо дори през лятото, така че мерките в Швеция и Финландия няма да са същите като в България“, обясни Инджов.

Той посочи още, че кризата този път може да се окаже по-тежка от енергийните сътресения след началото на войната в Украйна, тъй като вече не става дума само за природен газ. „Сега поскъпват газът, петролът, дизелът и самолетното гориво. Именно затова Йоргенсен смята, че кризата е по-сериозна“, каза кореспондентът на Клуб Z.

Според Инджов Европа ще продължи да насърчава алтернативните начини за придвижване, включително електромобилите и обществения транспорт. В Брюксел, по думите му, градският транспорт е силно електрифициран, а електромобилите и хибридните автомобили са значително по-разпространени, отколкото в България.

В заключение той предупреди, че ако конфликтът в Иран продължи, икономическите последици могат да наподобят тези от COVID пандемията.

