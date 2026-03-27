Целта е намаляване на ценовия натиск върху храните и стабилизиране на аграрния сектор
Ръководството на „Асоциацията на земеделските производители в България“ проведе работна среща със служебния министър-председател Андрей Гюров, на която представи цялостен пакет от мерки за намаляване на ценовия натиск върху храните и стабилизиране на аграрния сектор.
От АЗПБ подчертаха, че основният натиск върху крайните цени не произтича от първичното производство. Земеделските производители работят при високи разходи и минимални маржове, докато оскъпяването се формира основно по веригата на доставки.
За по-малко от 24 часа: Над 3500 души са кандидатствали за компенсация за горива
→ Като ключов приоритет АЗПБ предлага незабавно стартиране на национална информационна кампания „Изберете българското“, реализирана в партньорство с браншовите организации.
Основните цели включват:
⇒ въвеждане на ясна и строга дефиниция за „български продукт“;
⇒ гарантиране на произхода чрез конкретни критерии за вложените суровини;
⇒ създаване на лесно разпознаваема визуална маркировка за потребителите.
Паралелно се предлага насърчаване на късите вериги на доставки и приоритет за българските производители в училищните хранителни програми.
Публикуваха условията за кандидатстване за компенсация заради поскъпването на горивата
→ Диференциран ДДС за български и биохрани
Като мярка с бърз ефект върху крайните цени, АЗПБ предлага въвеждане за период от 36 месеца на диференцирани ставки на ДДС: до 9% за храни, произведени в България с доказан местен произход и до 5% за биосертифицирани фермерски продукти.
Според Асоциацията това ще доведе до директно облекчаване на потребителите и до стимулиране на търсенето на качествени български храни.
Освен това АЗПБ настоява за въвеждане на механизъм за ежемесечен мониторинг на цените и търговските надценки и повишена прозрачност по цялата агрохранителна верига.
Предлага се и регулаторен модел по примера на френското законодателство (EGalim), който да гарантира, че фермерите няма да продават под себестойност.
→ Допълнителни мерки включват:
⇒ засилен контрол върху сивия сектор;
⇒ забрана на имитиращи продукти с растителни мазнини в млечния и месния сектор;
⇒ въвеждане на „огледални клаузи“ за вноса – равни стандарти за всички производители.
Влезе в сила мярката за подпомагане на най-уязвимите заради цените на горивата
За запазване на производствения капацитет АЗПБ предлага:
⇒ включване на земеделието в схемите за компенсации за електроенергия и природен газ
⇒ създаване на кредитни линии с държавна гаранция за инвестиции
⇒ ускорени процедури чрез „зелен коридор“ за проекти в напояване и модернизация
Специален акцент се поставя върху намаляване на административния натиск. От асоциацията заявиха, че българските земеделски производители не търсят преференции, а равнопоставеност.
