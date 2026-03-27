Ръководството на „Асоциацията на земеделските производители в България“ проведе работна среща със служебния министър-председател Андрей Гюров, на която представи цялостен пакет от мерки за намаляване на ценовия натиск върху храните и стабилизиране на аграрния сектор.

От АЗПБ подчертаха, че основният натиск върху крайните цени не произтича от първичното производство. Земеделските производители работят при високи разходи и минимални маржове, докато оскъпяването се формира основно по веригата на доставки.

За по-малко от 24 часа: Над 3500 души са кандидатствали за компенсация за горива

→ Като ключов приоритет АЗПБ предлага незабавно стартиране на национална информационна кампания „Изберете българското“, реализирана в партньорство с браншовите организации.

Основните цели включват:

⇒ въвеждане на ясна и строга дефиниция за „български продукт“;

⇒ гарантиране на произхода чрез конкретни критерии за вложените суровини;

⇒ създаване на лесно разпознаваема визуална маркировка за потребителите.

Паралелно се предлага насърчаване на късите вериги на доставки и приоритет за българските производители в училищните хранителни програми.

Публикуваха условията за кандидатстване за компенсация заради поскъпването на горивата

→ Диференциран ДДС за български и биохрани

Като мярка с бърз ефект върху крайните цени, АЗПБ предлага въвеждане за период от 36 месеца на диференцирани ставки на ДДС: до 9% за храни, произведени в България с доказан местен произход и до 5% за биосертифицирани фермерски продукти.

Според Асоциацията това ще доведе до директно облекчаване на потребителите и до стимулиране на търсенето на качествени български храни.

Освен това АЗПБ настоява за въвеждане на механизъм за ежемесечен мониторинг на цените и търговските надценки и повишена прозрачност по цялата агрохранителна верига.

Предлага се и регулаторен модел по примера на френското законодателство (EGalim), който да гарантира, че фермерите няма да продават под себестойност.

→ Допълнителни мерки включват:

⇒ засилен контрол върху сивия сектор;

⇒ забрана на имитиращи продукти с растителни мазнини в млечния и месния сектор;

⇒ въвеждане на „огледални клаузи“ за вноса – равни стандарти за всички производители.

Влезе в сила мярката за подпомагане на най-уязвимите заради цените на горивата

За запазване на производствения капацитет АЗПБ предлага:

⇒ включване на земеделието в схемите за компенсации за електроенергия и природен газ

⇒ създаване на кредитни линии с държавна гаранция за инвестиции

⇒ ускорени процедури чрез „зелен коридор“ за проекти в напояване и модернизация

Специален акцент се поставя върху намаляване на административния натиск. От асоциацията заявиха, че българските земеделски производители не търсят преференции, а равнопоставеност.

