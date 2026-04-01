НАСА се готви за изстрелване на ракетата "Артемис 2", която да отведе четирима астронавти до Луната. Според американската космическа агенция има 20% вероятност стартът да бъде отменен.

Ако се осъществи, това ще бъде първият пилотиран полет към Луната от 53 години насам. Макар че няма да бъде правен опит за кацане на спътника на Земята, мисията ще изпрати астронавтите по-далече от планетата ни, отколкото при всеки предишен пилотиран космически полет.

Заради течове на гориво: НАСА пренасочи за март изстрелването на ракетата си с мисия около Луната

Кореспондентът на CNN Том Форман дава детайлна представа за мащабите на операцията. „Тази ракета е истински звяр“, казва той за системата SLS (Space Launch System). Тя е по-висока от Статуята на свободата (над 90 метра от основата до върха) и тежи около 2700 тона. Машината генерира огромна тяга, започвайки с двата големи странични ускорителя на твърдо гориво. „И двата изгарят още в самото начало, осигурявайки допълнителния тласък при отделянето от Земята“, след което се откачат от конструкцията.

Основната мощ идва от оранжевия централен модул. „Той е оранжев заради изолацията, която поддържа съдържанието вътре изключително студено“, пояснява Форман. Модулът съдържа течен водород и течен кислород, които се насочват към четирите двигателя RS-25 в основата.

Капсулата „Орион“ ще превози четиримата астронавти по време на 10-дневната мисия. Екипажният модул е разположен на самия връх, а под него се намира сервизният модул, който осигурява вода, кислород и ресурси. Под тях е монтиран още един мощен ускорител, чиято задача е да изведе „Орион“ в „гигантска елипсовидна орбита около Земята“, преди корабът да се насочи окончателно към Луната.

За изключителна сигурност на астронавтите на върха на ракетата е поставена система за аварийно спасяване. Според Форман тя „прилича на обърната фунийка за сладолед“. Системата е проектирана така, че да може „да измъкне екипажа дори когато ракетата се движи с хиляди километри в час“ в случай на повреда, връщайки ги безопасно на земната повърхност.

Редактор: Станимира Шикова