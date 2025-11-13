Докъде стигна казусът "Лукойл" на фона на очакваните санкции, които влизат в сила на 21 ноември? Каква е ролята на особения управител и има ли яснота кой ще бъде той? Отговори на тези въпроси потърсиха в предаването „Твоят ден” по NOVA News енергийният експерт Виктор Минчев и икономистът и финансов анализатор Преслав Райков.

"Факт е, че има наплив да се въведе този режим на специално управление с особен управител. И факт е, че "Лукойл" се опитват всячески да си разпродадат активите. Те дори в сряда пуснаха молба към правителствота на САЩ за отсрочка", обясни Минчев.

Владимиров: Русия може да подаде арбитражен иск срещу България заради управлението на активите на "Лукойл"

По думите му руската компания "малко или много, изпадат в една шизофренна ситуация – те самите искат отсрочка". „Това е интересно, защото те де факто изпадат в положение, в което може и да получат отсрочка от Вашингтон под предлог, че това е време, необходимо, за да намерят купувач, приемлив за САЩ, за техните активи. А същевременно пък на местно ниво са в едно състезание кой ще бъде специалният управител и ще им поеме бизнеса", обясни той.

Райков подчерта, че в много краткосрочен мащаб това, което ще търсят „Лукойл“, въпреки тяхното съпротивление, е продължаване на ежедневното опериране на актива – било то чрез особен управител, през държавата или по някакъв друг начин. "Не мисля, че вариантът за поглъщане от друга санкционирана компания ще бъде работещ нито в краткосрочен, нито в дългосрочен план. По-скоро може да видим наистина някакъв вид отсрочка – от страна на това да им се даде може би месец или малко повече, за да подберат по-подходящ кандидат, след като „Гънвор“ беше отхвърлен", смята той.

Какви правомощия ще има особеният управител на „Лукойл” у нас (ОБЗОР)

По думите му кандидати за активите на компанията има. "Според мен, това е по-работещият вариант, защото в противен случай влизаме в хипотезата, че оперативно ще има огромен хаос. Отделно въпросът е, че има още двама много сериозни кандидат – купувачи, които по-скоро биха били одобрени от правителството на САЩ и то много бързо", заяви Райков.

"По принцип да, има вълна за национализация или привидна национализация във всички държави, в които „Лукойл“ държи някакви активи. Начинът, по който се прави, е силно спорен и притеснителен във всяка демократична държава, където правото на частна собственост е основно право", подчерта Минчев.

И допълни: "Като обикновен представител на бизнеса, ако на мен ми кажат, че ще ми въведат особен управител на моето дружество, което управлявам, силно бих бил притеснен от това. Отново ще кажа, че това е част от фундаменталното право на всяка демократична държава. Същевременно пък, ако наистина влязат ударно санкциите, това пък е единственият възможен начин да се спаси дружеството и да продължи да оперира".

Заради санкциите срещу "Лукойл": Внасят законопроект за "особения управител" на рафинерията

Съгласие с тази теза изрази и Райков. "Намесата в това – когато управляваш чужда собственост в държава, в която имаш бизнес и си инвестирал – в такъв краткосрочен мащаб да се въвежда национализация - е изключително лош сигнал. Изключително лошо е за бизнеса във всяка една държава. Това се е доказало във всяка държава, където е било направено. Имало е такива случаи с много петролни рафинерии – дори с най-голямата петролна рафинерия в света имаше такъв случай, и той не свърши добре. Така че съм напълно съгласен, че намесата на държавата толкова директно в изземането и последващото поемане на контрол е изключително лошо и неработещо според мен", подчерта той.

Целия разговор гледайте във видеото.

