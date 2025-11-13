Снимка: БГНЕС
Очакванията са новите превозни средства да пристигат поетапно в периода 2026–2028 г.
"Даваме мандат на кмета Васил Терзиев да започне преговори с водещи европейски и български банки за инвестиционен заем за закупуването на 250 нови превозни средства за градския транспорт в столицата". Това съобщиха от "Спаси София" във връзка с предложението им за изтегляне на заем в размер на 400 млн. лв.
През 2024 г. Столичният общински съвет прие инвестиционна програма за обновяване на превозните средства за градския транспорт. Тя е на стойност от близо 1 милиард лева. “Приехме програмата без осигурено финансиране - днес правим следващата стъпка за успешно реализиране на програмата за модернизация”, заяви Борис Бонев.
“Нужно е значително обновяване на автопарка и подобряване на условията за пътуване на стотици хиляди софиянци”, заяви вносителят на доклада Андрей Зографски.
Предложението е заемът да осигури средства за вече обявените обществени поръчки, за които има избрани изпълнители. Досега те са за:
● 18 нископодови трамвая за линии 20 и 22
● 40 нископодови трамвая за линии 1, 6, 8, 11 и 12
● 75 хибридни тролейбуса, способни да се движат и без контактна мрежа
● 70 автобуса на природен газ
● 50 електробуса
„Столичната община трябва да предприеме решителна стъпка към модернизация на градския транспорт сега, иначе това ще е първият мандат от 40 години насам, в който не е закупено ниво едно ново превозно средство”, заяви Бонев и допълни, че тази инвестиция ще е рекордна по мащабите си за София.
“С тези превозни средства ще направим трамвайни линии като 20 и 22 достъпни за трудноподвижни граждани, ще разширим обхвата на тролейбусния транспорт и ще можем да подготвим София да си върне концесионираните автобусни линии. Значението ѝ за града не трябва да се подценява”, завърши Бонев.Редактор: Габриела Павлова
