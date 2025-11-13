Първата тема в предаването е за доходите у нас, които, по данни на Евростат, отбелязват два рекорда - докато остават най-ниските в Европа, те същевременно бележат и най-голям ръст.

Годишната средна работна заплата през 2024 година у нас е била 15 387 евро - при 39 800 евро средно за Европейския съюз. С най-високи доходи пък са в Люксембург, където средно за година получават 83 000 евро.

И още една тенденция, срещу която се бунтува родният бизнес - доходите в държавния сектор растат по-бързо от тези в частния.

Втората тема в предаването е за фалшивите новини, които ни дебнат отвсякъде. Понякога целта е да генерират повече читатели, като злепоставят известни личности. Друг път обаче могат да доведат до манипулирането на големи групи от хора и да влияят на ключови решения в обществото или на изхода по време на избори.

Наскоро актрисата Лара Златарева също попадна в капана на фалшивите новини, след като в социална мрежа се появи информация, че е починала.

Цялото предаване гледайте във видеото.