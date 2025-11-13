Комисията за защита на конкуренцията образува открити производства срещу Столичната община по жалби на фирми за почистване. Решенията за образуване на открити производства са публикувани на интернет страницата на СО.

КЗК образува открито производство срещу Столичната община по жалба на Консорциум „Чистота Средец“ срещу решението за събиране и транспортиране на отпадъци, почистване и поддържане на улици и места за обществено ползване на територията на Столичната община по седем обособени позиции.

Производство е образувано по жалба, подадена от „Нелсен - Чистота“ ЕООД срещу решението на Столичната община за събиране и транспортиране на отпадъци, почистване и поддържане на улици и места за обществено ползване на територията на СО по седем обособени позиции.

Трето открито производство срещу Столичната община КЗК е образувала по жалба на Консорциум „Почистване Триадица“ срещу решението за събиране и транспортиране на отпадъци, почистване и поддържане на улици и места за обществено ползване по седем обособени позиции.

Жалбите са подадени по реда на Закона за обществените поръчки.

