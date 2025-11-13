Снимка: БТА
Проверката срещу Даниел Бараков е със срок от два месеца
Отстраненият директор на ОДМВР-Пазарджик Даниел Бараков е преназначен в т.нар. звено за подпомагане на министъра, създадено от министър Рашков. Това заяви пред журналисти министърът на вътрешните работи Даниел Митов.
„Тече проверката в момента и когато имаме резултати от нея, тогава вече ще оповестим резултатите“, каза вътрешният министър и уточни, че проверката е със срок от 2 месеца.
Директорът на ОД на МВР-Пазарджик е отстранен
Ако проверката приключи по-рано, медиите ще бъдат уведомени, добави Митов и увери, че със сигурност тя ще приключи в срок.
В момента работи и вътрешна група по това да бъдат направени изводите дали са необходими законодателни промени.Редактор: Мария Барабашка
Последвайте ни