Отстраненият директор на ОДМВР-Пазарджик Даниел Бараков е преназначен в т.нар. звено за подпомагане на министъра, създадено от министър Рашков. Това заяви пред журналисти министърът на вътрешните работи Даниел Митов.

„Тече проверката в момента и когато имаме резултати от нея, тогава вече ще оповестим резултатите“, каза вътрешният министър и уточни, че проверката е със срок от 2 месеца.

Ако проверката приключи по-рано, медиите ще бъдат уведомени, добави Митов и увери, че със сигурност тя ще приключи в срок.

В момента работи и вътрешна група по това да бъдат направени изводите дали са необходими законодателни промени.

