Километрично задръстване се образува на магистрала „Тракия” в област Пазарджик. Причината е репатриране на товарен автомобил с тежка техника. Движението беше спряно минути преди 12:00 часа.

Автомобилите изчакват в платното в посока София край разклона за Калугерово и Динката.