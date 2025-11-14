Движението беше спряно минути преди 12:00 часа

Километрично задръстване се образува на магистрала „Тракия” в област Пазарджик. Причината е репатриране на товарен автомобил с тежка техника. Движението беше спряно минути преди 12:00 часа. 

Автомобилите изчакват в платното в посока София край разклона за Калугерово и Динката.

Приключи ремонтът на автомагистрала „Тракия" в участъка между 24-и и 33-и км

 

Последвайте ни

tracking tracking tracking tracking tracking tracking tracking