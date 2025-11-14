В последния ден от работната седмица гостите в предаването „Пресечна точка” с водещ Юлия Манолова - актрисата Йоана Буковска, вицепрезидентът на КНСБ Тодор Капитанов и предприемачът Зафир Зарков, коментираха опасностите, които дебнат децата ни.

За дилъри, които "зарибяват" деца с наркотици, скрити в опаковки от бонбони, предупредиха от Столичната полиция. Те често се навъртат около училищата, а вече са и особено внимателни – оставят стоката на определено място, така че да няма директно предаване на купувача. Проучване, публикувано от Агенцията на ЕС по наркотиците, показва, че тийнейджърите у нас пушат най-много в Европа. Най-висок е и процентът на тези, които проявяват интерес към райския газ сред 18-те държави, от които са събрани данни.

Втората тема на деня отново е свързана с децата. Стана ясно, че родителите на деца до 12 години ще могат да работят дистанционно през лятната ваканция. Промените в Кодекса на труда бяха приети единодушно от депутатите на първо четене. Така през лятото родителите ще могат да работят на непълно работно време или от вкъщи.

Цялото предаване гледайте във видеото.

Редактор: Ралица Атанасова