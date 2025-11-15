-
Инициативата е на „Светът на Мария"
Фондация „Светът на Мария" издаде първото в България класическо произведение, адаптирано за хора със затруднения в разбирането. Техният избор е пиесата на Шекспир „Ромео и Жулиета”.
Силата на една майка: От благотворителна кауза до вдъхновяващ профил в социалните мрежи
Участниците в постановката изразиха своя ентусиазъм за тръпката да се качиш на сцена, да имаш публика, но не скриха желанието си да участват в още много подобни инициативи.
Повече гледайте във видеото.
