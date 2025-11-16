Тази неделя в рубриката „Да хванеш гората” Галя Щърбева ни среща с Аделина и Атанас. Той е от Съединение, тя е от София. Събира ги специалността строителен инженер в столицата. Но въпреки възможностите за реализация, те решават да се върнат към корените на Атанас и да надградят започнатото от неговия баща в животновъдството.

Сега те отглеждат над 700 крави и вече произвеждат месни и млечни продукти без консерванти, вдъхновени от появата на собствените им деца и мисията да произвеждат чиста храна.

