Галя Щърбева ни среща с Аделина и Атанас
Тази неделя в рубриката „Да хванеш гората” Галя Щърбева ни среща с Аделина и Атанас. Той е от Съединение, тя е от София. Събира ги специалността строителен инженер в столицата. Но въпреки възможностите за реализация, те решават да се върнат към корените на Атанас и да надградят започнатото от неговия баща в животновъдството.
Сега те отглеждат над 700 крави и вече произвеждат месни и млечни продукти без консерванти, вдъхновени от появата на собствените им деца и мисията да произвеждат чиста храна.
Цялата историята на семейството на Аделина и Атанас гледайте във видеото.
