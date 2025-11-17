Четири деца бяха спасени след драматична акция на полицията и пожарната в София. Тийнейджърите се качили на покрива на изоставена сграда в квартал “Овча купел” за селфи и се оказали в капан. Екипите на пожарната ги свалиха безопасно след почти 2 часа усилия. Децата са в добро състояние.

“На този етап не се знае кой е собственик на сградата”, каза комисар Антон Дерменджиев, заместник-началник на 6-то РПУ. По думите му достъпът е напълно свободен - който иска, може да влезе и да се покатери. “Ние като институция сме сезирали районната община да намери собственика и да му изготви предписания да обезопаси целия район”, разкри ком. Дерменджиев.

Сигналът е подаден от преминаващ гражданин, който видял, че децата се намират в най-горната част на най-високата сграда в обекта. “Явно се е притеснил, че може да пострадат”, обясни Дерменджиев. “Сградите са три. Двете отляво и отдясно са по-високи, а средната е по-ниска. Етажите са около 15. Децата са били на най-високия”, коментира той.

Заместник-началникът на 6-то РПУ сподели, че децата се качили от любопитство и целта им била да си направят снимки. По думите му пожарната била от голяма помощ при свалянето им. “Децата бяха стресирани”, каза той.

“В такива ситуации има административни мерки за родителите, предупредителни протоколи. Зависи от това на каква възраст са дечицата. В случая няма да има актове, само предписания към родителите да бъдат по-внимателни”, обясни Дерменджиев. По думите му, ако собственикът на сградата не я обезопаси, той подлежи на административни глоби.

